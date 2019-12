Gmünd: Am 17.12.2019 um 11.45 Uhr erstattete ein Zeuge bei der PI Gmünd die Anzeige, dass sich am Gelände des Merkur-Marktes in Gmünd bzw. am gegenüberliegenden Kinderspielplatz eine verdächtige Person herumtreibe.

In weiterer Folge konnte von der Streife Gmünd 1 ein 49-Jähriger tschechischer Staatsbürger angehalten und überprüft werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Person für das österreichische Staatsgebiet ein Aufenthaltsverbot hat, weshalb die Person nach dem Fremdenpolizeigesetz festgenommen wurde.

In weiterer Folge konnte in einem Versteck auf dem Kinderspielplatz diverses Diebsgut sichergestellt werden, welches von Ladendiebstählen aus dem Merkur-Markt herrührte. Es handelte sich dabei um 12 Packungen Butter und 6 Konservendosen mit Thunfisch im Gesamtwert von ca. € 60,-.

Nach erfolgter Einvernahme wurde der einschlägig vorbestrafte Verdächtige in die Justizanstalt Krems/Donau eingeliefert und dort in Untersuchungshaft genommen.

