Gmünd: Am 09.06.2020 gegen 14.00 Uhr versuchten zwei tschechische Staatsbürger ( 43 und 49 Jahre alt ) im Eurospar-Supermarkt in 3950 Gmünd diverse Spirituosen zu stehlen.

Nachdem sie sich einer Anhaltung durch das Geschäftspersonal entzogen, konnten sie im Zuge einer Fahndung mehrerer Polizeistreifen im Stadtgebiet von Gmünd festgenommen werden.

Im Zuge der Amtshandlung konnte dem 49-jährigen Täter eine weitere Tathandlung am 05.06.2020 nachgewiesen werden. Gegen den 49-jährigen Mann bestand eine aufrechte Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Krems, weiters hat die Person ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er wurde nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Krems eingeliefert.

Gegen den 43-jährigen Täter wurde von Staatsanwaltschaft Krems eine Anzeige auf freiem Fuß angeordnet.

Informationen: Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at