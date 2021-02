Gmünd: Am 13.02.2021 gegen 20.15 Uhr stahl eine 24-jährige Frau aus der Gemeinde 3921 Langschlag, Bez. Zwettl, in einem Selbstbedienungsladen in 3950 Gmünd, Stadtplatz, diverse Lebensmittel wie Nudeln, Milch, Pesto, Traubensaft usw.

Die Beschuldigte konnte unmittelbar nach der Tat von einer Streife der PI Gmünd angehalten werden. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass die Frau, welche zur Tatbegehung mit einem PKW nach Gmünd anreiste, auch nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist und der verwendete PKW nicht zum Verkehr zugelassen war. Am PKW wurden missbräuchlich Kennzeichentafeln eines anderen Fahrzeuges verwendet. Die Beschuldigte wird wegen Diebstahls der Staatanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt. Weiters wird sie wegen diverser Verwaltungsübertretungen der BH Gmünd angezeigt, die missbräuchlich verwendeten Kennzeichentafeln wurden sichergestellt.

