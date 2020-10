Gmünd: Am Samstag 17.10.2020 trafen sich die Bezirksfunktionäre der NÖ Feuerwehren in St. Aegyd am Neuwalde zum Landesfeuerwehrtag 2020.

Aus dem Bezirk Gmünd nahmen Bezirksfeuerwehrkommandanten Landesfeuerwehr-rat Erich Dangl und Brandrat Harald Hofbauer teil.

Die Veranstaltungen wurden unter Berücksichtigung der besonderen Corona-Bestimmungen (Corona-Test, Hygienemaßnahmen, Abstand, zugewiesene Sitzplätze usw, organisiert. Es gab die Bilanz 2019 und an alle Bezirkskdt. wurden Notfallrucksäcke mit einem Defibrillator für die Dienstkraftfahrzeuge übergeben.

Beim Landesfeuerwehrtag konnte Bezirksfeuerwehrkommandant LFR Erich Dangl dabei eine hohe Auszeichnung des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes in Empfang nehmen. Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner, der Vizepräsident des ÖBFV Armin Blutsch und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf würdigten die Verdienste von Erich Dangl mit der Überreichung des Verdienstzeichens II. Stufe des ÖBFV.

Eine der höchsten Auszeichnungen des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, nämlich das Verdienstzeichen II. Klasse, wurde aus den gleichen Händen für seine Verdienste um das Feuerwehrwesen an Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter BR Harald Hofbauer verliehen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen, Bezirksfeuerwehrkommandant Erich Dangl, Landesfeuerwehrrat, 3943 Schrems, Niederschrems 45, Telefon – 0676 861 207 05, bfkdo.gmuend@aon.at