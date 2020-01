Gmünd: Ein vorerst unbekannter Täter stahl bei einem Supermarkt in 3950 Gmünd seit April 2018 bei mindestens 100 Tathandlungen insgesamt ca. 300 Leergut-Getränkekisten im Gesamtwert von ca. 1.800 Euro.

Am 18.01.2020 gegen 05.20 Uhr konnte der 49-jährige Täter aus der Gemeinde 3932 Kirchberg am Walde auf frischer Tat bei einem Leergutdiebstahl betreten werden. Der Beschuldigte ist zu den Taten geständig, er wurde auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft Krems an der Donau angezeigt.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd,bpk-n-gmuend@polizei.gv.at