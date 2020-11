Heidenreichstein: „Draußen unterrichten“ nennt sich ein Praxishandbuch mit Anleitungen für Pädagogen und Pädagoginnen in Kindergärten, Volksschulen und der Sekundarstufe 1 für den Unterricht im Freien.

Naturparkobmann Thomas Hetzendorfer und Geschäftsführer Horst Dolak übergaben ein Exemplar an die Leiterin der NÖMS & Naturparkschule Heidenreichstein Doris Adensam und Outdoorpädagogin Verena Ruso.

In der Natur unterrichten und im Freien Lehren und Lernen hat in Zeiten von Corona einen besonders hohen Stellenwert. Durch die Bewegung in der Natur haben Kinder weniger Stress und erwerben spielerisch und an konkreten Beispielen Kenntnisse und Verständnis für die Natur.

Anleitungen zum praxisnahen Naturunterricht, wie beispielsweise die Höhe eines Baumes mithilfe eines Astes zu berechnen, findet man in diesem Handbuch, das in Zusammenarbeit der Naturpark Österreichs von der Stiftung SILVANA herausgegeben wurde.

Auf dem Foto: Ing. Thomas Hetzendorfer, OLNMS Verena Ruso, OSR Doris Adensam, Mag. Horst Dolak

