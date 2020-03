Gmünd: Die aktuelle Krise stellt auch die politische Arbeit vor große Herausforderungen.

Covid-19 ist nicht nur eine Erkrankung, sondern stellt unser gesamtes Leben auf dem Kopf. Wir haben uns seitens der SPÖ Gmünd auf die neue Situation eingestellt.

Sämtliche Klubsitzungen werden in den nächsten Wochen und Monaten via Videokonferenz abgehalten.

Somit können wir schnell und sicher auf politische Fragestellungen eingehen.

Wir sind natürlich, wie auch in der Vergangenheit telefonisch oder über E-Mail erreichbar.

Weites werden alle SPÖ Stadträte via Skype erreichbar sein.

Die Sozialdemokratie hat das Wahlrecht erkämpft, den Sozialstaat, den 8-Stunden-Tag, den sozialen Wohnbau –

indem sie den Anspruch gestellt hat, die Gesellschaft von Grund auf zu ändern!

Wir werden für die Gmünder/Innen auch in der Krise ein verlässlicher Partner sein.

Gmünder helfen Gmündern ist eine Initiative der SPÖ Gmünd.

Unser Team wird mit ganzer Kraft und vor allem Verantwortungsvoll für Gmünd arbeiten!

Mit freundlichen Grüßen



Thomas Miksch

SPÖ Niederösterreich, Thomas Miksch, akad. VM, Bezirksgeschäftsführer, Gmünd & Waidhofen an Thaya, 3950 Gmünd, Hans-Lenz-Str. 13, 3830 Waidhofen/Thaya, Hauptplatz 19, Tel. 0676/3043200, Email: thomas.miksch@spoe.at