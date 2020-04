Mitmach-Publikumsaktion: Senden Sie uns „Ihr Lebenszeichen“ In diesen Wochen des Rückzugs startet das Kunstmuseum Waldviertel ein besonderes Projekt:

„Wir laden Sie ein, Teil unserer Publikumsaktion zu werden.

Zeichnen oder malen Sie nach Ihrer Fantasie, wonach Sie sich sehnen, worauf Sie sich freuen! Jedes Mittel, Material, jede Technik, alles, was Sie in Ihren vier Wänden finden, ist möglich. Und ….JEDER KANN! Groß und Klein.

Fotografieren Sie Ihr Werk und senden Sie uns das Foto per Email. Bereits mit den ersten Einsendungen wurde eine Bildergalerie auf der Kunstmuseum Webseite eingerichtet. Ermutigen Sie sich gegenseitig – werden Sie aktiv, seien Sie kreativ!

Senden Sie uns „Ihr Lebenszeichen“ an info@daskunstmuseum.at“

Die Publikums-Onlinegalerie ist bereits zu sehen unter: www.daskunstmuseum.at/bildergalerie

Filmischer Rundgang mit Führung durch die Ausstellung



Lebenszeichen – Warlamis – Grafische Meisterwerke

Auch für die Mitmachaktion kann die aktuelle Ausstellung des Kunstmuseums, die ebenfalls den bezeichnenden Titel „Lebenszeichen“ trägt, Anregungen geben. Auf der Webseite des Museums www.daskunstmuseum.at sind Bilder und Informationen zur Ausstellung zu finden und schrittweise ein filmischen Rundgang durch die Jahresausstellung, bei dem Kurator Bernhard Antoni-Bubestinger über die einzelnen Themenbereiche informiert.

Kunst hautnah erleben und mitmachen. Es sind die unmittelbarsten und authentischsten Werke eines Künstlers: die Grafiken, Zeichnungen und Skizzen. Sie zeigen die ganz persönliche Handschrift des Künstlers und lassen das Werden des unverwechselbaren Kunstwerkes am eindrucksvollsten nachvollziehen. Die Jahresausstellung 2020 des Kunstmuseums gibt Einblick in das großartige grafische Werk des 2016 verstorbenen Universalkünstlers Makis Warlamis.

Aufregend und ungewöhnlich inszeniert präsentiert die Schau diese leidenschaftlichen ‚Lebenszeichen‘ des Künstler-Architekten auf einem thematisch gegliederten Streifzug durch verschiedene Werkperioden. Die Spuren seines unentwegten Schaffensflusses sind dokumentiert in Skizzen, Ideen, Entwürfen, kleineren Themenzyklen über Landschaften, Natur, Architektur, Menschen, Porträts und in den Skizzenbüchern, die ihn auf allen Wegen und Reisen stets begleiteten.

Wer denkt, dass eine Grafik-Ausstellung langweilig sein muss, der kann sich im Kunstmuseum überraschen lassen. Porträtbilder hängen frei im Raum von der Decke, Bilder und Skizzen verwandeln sich in Skulpturen und laden die BesucherInnen ein selbst mitzugestalten. Und das ist auch die Botschaft des Künstlers und der Ausstellung: „Lassen Sie sich von den Werken inspirieren und setzen Sie Ihre persönlichen Lebenszeichen“. Platz dafür gibt es in einem eigenen Raum, der für Ihre Zeichnungen, Skizzen und Lebensspuren zur Verfügung steht. Kinder und Erwachsene sind gleichermaßen eingeladen!

Informationen – Fotos:

Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinn. GmbH,

Mühlgasse 7a, A- 3943 Schrems

Tel: 02853 72 888

info@daskunstmuseum.at

www.daskunstmuseum.at

Kontakt:

Mag. Ruth Schremmer, GF, ruth.schremmer@daskunstmuseum.at , mobil: 0660 60 60 800