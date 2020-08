Schrems: Seit Anfang Juli gibt es in Schrems den GEA Mobilitätsclub.

Am Montag, 24. August, lädt man gemeinsam mit (e-)Mobilitätsexpertin Renate Brandner-Weiß erstmals zum Mobilitätsmontag ins GEA Hotel zur Sonne. Ab 18 Uhr können alle Fragen rund um den Mobilitätsclub und Mobilität im Allgemeinen gestellt werden. Außerdem können auch die zur Verfügung stehenden Autos und e-bikes getestet werden.

Autos und e-bikes nutzen statt besitzen führt zu einem dreifach positiven Effekt: Weniger Autos müssen produziert werden, weniger Raum wird von Autos verparkt und für den Einzelnen ist es billiger, ein Auto zu teilen statt zu besitzen.

Der GEA Mobilitätsclub stellt momentan einen rein elektrischen Renault Zoe und einen dieselbetriebenen Citroen Berlingo (plus weitere Fahrzeuge bei Bedarf) für Interessierte zur Verfügung. Die Autos und e-bikes sind in der Niederschremser Straße 4b am Produktionsstandort von GEA Waldviertler stationiert und können im Internet, telefonisch oder vor Ort gebucht werden. Damit wird für alle Altersgruppen ein unkomplizierter Zugang ermöglicht.

„E-bikes können um 20 € pro Tag oder um 150 € pro Monat geborgt werden. Damit können Strecken bis zu 20, 25 km mit ganz wenig Mühe richtig flott zurückgelegt werden. Die perfekte Alternative zum eigenen Auto also!“, richtet Mobilitätsclub-Koordinator Raphael Kößl den Fokus nochmals auf die Fahrräder.

„Nutzen statt besitzen, ist vor allem für Menschen, die wenig und/oder selten Bedarf für ein Auto haben, ihre Mobilität ökologisch sichern und mind. 1000 Euro pro Jahr sparen wollen, interessant!“, ist Brandner-Weiß überzeugt und freut sich über viele Interessenten.

FACTS:

GEA Mobilitätsclub Montag

mit Renate Brandner-Weis

Datum: 24. August 2020, 18:00 Uhr

Ort: GEA Hotel zur Sonne

Anmeldungen unter mobil@gea.at möglich