Weitra und Nove Hrady: Musik verbindet! Hudba spojuje! 31. Juli grenzüberschreitender Musikspaß

in Weitra und Nové Hrady

Sowohl in der Stadt in Weitra als auch Nové Hrady wird Musik großgeschrieben! Mit diesem EU unterstützten Kleinprojekt wird das Musik-Hören und Musik-Machen Grenzen überschreiten.

Am 31. Juli ist auf der Summerstage in Weitra eine Band aus Südböhmen zu hören und am gleichen Abend treten Waldviertler Bands in Nove Hrady beim „mini-Festival“ auf. Ein spannender grenzüberschreitender Abend steht also bevor.

In Weitra beim Kla:pping tritt ab 19:30 die Südböhmische Jazz-Rock Band Kamilova Srdcovka auf, – sie hat bereits im Vorjahr das Publikum mitgerissen! Große Spielfreude und musikalisches Können auf höchstem Niveau, der Bassist Libor Hermann, der als klassischer Kontrabassist in Prags Synphonieorchestern arbeitet, tobt sich in den Ferien am e-Bass so richtig aus!



In der Alten Mühle in Nove Hrady (Zevlův mlýn, Jižní město 143) stehen zwei Österreichische und zwei tschechische Bands am Programm. Eröffnen wird ab 18:00 die Metall-Party Band „So much more“ – eine junge, freche, vielversprechenden Band in Waldviertler-Wiener Mischung.

Gleich gefolgt (ab 19:30) von „2 Faces of Bergfried“ eine Mischung aus zwei Bands. Bergfried hatte beim letzten Festival vor zwei Jahren schon das Publikum begeistert

Hardrock an der Grenze zu Punk bietet dann die Tschechische Band „Ramones Revival“ und den Abschluss werden die in Südböhmen sehr bekannte Indie-Pop Band „The Hope“ aus Budweis bilden, – Tanzvergnügen garantiert!

„Musik verbindet“ ist eine Initiative der Städte Nové Hrady und Weitra und wird im Rahmen des Projektes KPF AT-CZ 2014-2020 vom Europäischem Fond für regionale Entwicklung im Programm „INTERREG V-A Österreich-Česká republika“ gefördert und von der NÖ.Regional. GmbH kofinanziert.

Idee – Lösung – Durchführung

Thomas Samhaber

sam@ild.cc

+43 664 150 53 48

www.ild.cc