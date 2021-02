Heidenreichstein: Eine unabhängige Fachjury hat gewählt und war sich einig – der Naturpark Heidenreichsteiner Moor erhält die Auszeichnung „Naturpark des Jahres 2021“ für seine herausragenden Leistungen und seine unermüdliche Naturschutzarbeit.

Der Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) kürt jährlich einen von derzeit 47 Naturparken zum „Naturpark des Jahres“. 2021 ist der Naturpark Heidenreichsteiner Moor der Gewinner dieser begehrten Auszeichnung. Seine grenzüberschreitende Naturschutzarbeit sowie die Möglichkeit das Moor sinnlich zu erleben gaben den Ausschlag für die Wahl. Beurteilt wurden Aktivitäten und Angebote in den Kategorien: Schutz, Bildung, Erholung, Regionalentwicklung und Marketing – der Naturpark Heidenreichsteiner Moor erzielte auf allen Ebenen hervorragende Ergebnisse.

„Der Naturpark Heidenreichsteiner Moor hat sich diese Auszeichnung redlich verdient. Er ist Impulsgeber für den Tourismus, trägt zur regionalen Entwicklung bei und spielt eine bedeutende Rolle beim Klimaschutz, weil das Moor große Mengen CO2 speichert“, lobt Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

Ein eindeutiges Ergebnis

Für die Auszeichnung zum Naturpark des Jahres bewarben sich fünf Naturparke aus drei Bundesländern. Die für die Wahl verantwortliche, sechsköpfige Jury setzte sich aus Expertinnen und Experten des Umweltbundesamts, UBZ Steiermark, ORF, Alpine Pearls, der Uni Wien und aus dem Umfeld der Naturparke zusammen.

Der Naturpark Heidenreichsteiner Moor überzeugte mit seinem Engagement für den Schutz des Moores und seinen international bedeutenden Maßnahmen dazu. Für den Naturpark stehen das Team und die BesucherInnen im Vordergrund.



„Der Naturpark ermöglicht seinen Besuchern und Besucherinnen das Moor mit allen Sinnen zu erleben. Die Moortretanlage und das tatsächliche „Eintauchen“ in das Moor sind einzigartige Angebote, die so in keinem anderen Naturpark zu finden sind. Meine Hochachtung gilt dem engagierten Team und allen, die sich im Naturpark für den Naturschutz und die Artenvielfalt einsetzen“, gratuliert Johann Thauerböck, Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs.

Den zweiten Platz belegt der Naturpark Rosalia-Kogelberg, in dem ein hoher Wert auf Kooperation gelegt wird, so stammen aus ihm die meisten Naturpark-Spezialitäten. Außerdem konnte der Naturpark auch mit seinem Bildungsangebot überzeugen. Der dritte Platz geht an den Naturpark Steirische Eisenwurzen. Dieser überraschte mit einem für die Lage unüblichen Streuobstgarten und beeindruckte die Jury mit seinem besonders innovativen Naturpark-Ressort.

Am Prügelsteg erwarten die Gäste Torfmoose, Sonnentau, Wollgras und mit etwas Glück auch Frösche und Jagdspinnen.

Foto: Horst Dolak

In der Moortretanlage kann das Moor barfuß und mit vollem Körpereinsatz erlebt werden.

Foto: Dorothea Immervoll

Weitere Informationen:

www.naturparke.at/vnoe/projekte/naturpark-des-jahres

Naturpark Heidenreichsteiner Moor

