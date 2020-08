Schrems: Wunderschöne Konzerte an lauen Sommerabenden, spannende Filme im Filmclub und intensive Diskussionen beim Publikumsgespräch anlässlich der Dokumentation „Rettet das Dorf“ – das hat der Juli im GEA Waldviertler Universum geboten.

Im August warten auf die Menschen aus der Region nicht minder spannende Angebote.

Orgelnacht in der Langegger Kirche

Langegg: Mittlerweile zum 16. Mal wird am 14. August zur Orgelnacht in die Pfarrkirche in Langegg geladen.

Lukas Frank (Orgel & Cembalo) und Cornelia Demmer (Laute & Gesang) werden Stücke von und um Johann Sebastian Bach spielen. GEA Waldviertler Geschäftsführer Heini Staudinger wird außerdem Texte von Meister Eckehart vortragen. Beginn ist um 20:30 Uhr, um Mitternacht wird zu einem gemeinsamen Ausklang in die GEA Akademie geladen.

Schon eine Woche davor treten die Waldviertler Musiker von der „ZwaraCombo & friends“ im GEA Hotel zur Sonne auf. Alfons Veith, Erwin Weisgram und Günter Kainz bieten am 7. August ab 19:30 Uhr Pop Covers aus den 60er, 70er und 80er-Jahren, Jazz, Blues und Austropop.

Ein musikalisches Highlight wartet auf die gesamte Region am Mittwoch, dem 2. September. Die St. Florianer Sängerknaben unter der künstlerischen Leitung von Franz Farnberger und Markus Stumpner treten im einmaligen Ambiente der großen mongolischen Holzjurte, dem Verkaufsraum von GEA Waldviertler, auf. Die Besucherinnen und Besucher können sich auf einen über fünfzigköpfigen Chor freuen, der u.a. Bruckner, Beethoven und Johann Strauss singen wird.

Biergarten-Atmosphäre wird Ende August im Innenhof des GEA Hotels zur Sonne verbreitet werden. Unterstützt von der Schremser Blasmusik und anderen Künstlerinnen von nah und fern wird am 27. und 28. August der Ausklang des Sommers gemeinsam gefeiert.

Der Filmclub Schrems bietet im August ein abwechslungsreiches Programm. Am 6. August wird die Dokumentation „Speed – Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ gezeigt, die der Frage nachgeht, warum wir trotz vieler Technologien, die uns eigentlich beim Zeitsparen helfen sollen, immer weniger davon haben.

Der Konzertfilm „Aretha Franklin: Amazing Grace“ zeigt einen der berühmtesten Auftritte der Queen of Soul vor beinahe 50 Jahren. Auf die BesucherInnen wartet am 13. August ein euphorisierender, zu Tränen rührender Film.

Ende des Monats, am Mittwoch, dem 26. August, zeigt der Filmclub Schrems das Drama „Undine“. Von der Kritik gefeiert inszeniert Regisseur Christian Petzold die Geschichte einer jungen Frau, die um ihre Liebe kämpft und so zu einem selbstbestimmten Leben gelangt.

Termine Filmclub (alle Filme im GEA Hotel zur Sonne):

6. August, 17 bzw. 20 Uhr: Filmclub Schrems, Speed (Doku)

13. August, 17 bzw. 20 Uhr: Aretha Franklin: Amazing Grace (Konzertfilm)

26. August, 17 bzw. 20 Uhr: Undine (Drama)

Eintritt bei den Filmen: 5 bzw. 7 €

Konzerttermine:

7. August, 19:30, GEA Hotel zur Sonne: ZwaraCombo & friends

14. August, 20:30, Pfarrkirche Langegg: Orgelnacht – Frank und Demmer spielen J. S. Bach

2. September, 19:30 Uhr, große Jurte, Niederschremser Straße 4b: St. Florianer Sängerknaben

Biergartenfest

27. und 28. August, GEA Hotel zur Sonne, ab 18 Uhr: Biergarten mit der u.a. der Schremser Blasmusik

Nähere Infos unter https://gea-waldviertler.at/alle-termine-veranstaltungen/