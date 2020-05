Weitra: Arbeiten für die Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Weitra im Zuge der B 41 haben am 4. Mai 2020 begonnen.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Weitra ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“

Auf Grund der aufgetretenen Fahrbahnschäden (Risse, Setzungen, Verformungen, Ausmagerungen,..) entsprach die Straßenkonstruktion der Landesstraße B 41 im Ortsgebiet von Weitra nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Durch die Schäden im Oberbau war auch die Frostsicherheit und Tragfähigkeit nicht mehr gegeben.

Aus diesen Gründen haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Weitra entschlossen, die Ortsdurchfahrt von Weitra im Zuge der Landesstraße B 41 ab der nördlichen Ortstafel aus Richtung Gmünd kommend von km 16,645 bis km 17,395 inklusive Kreisverkehr und im weiteren Verlauf der B 41 ab km 17,640 bis km 17,938 neu zu gestalten.

Ausführung:

Auf einer Länge von rund 480 m ab der nördlichen Ortstafel aus Gmünd kommend bis zum Kreisverkehr wird die Fahrbahn der Landesstraße B 41 abgetragen, die Unterkonstruktion zementstabilisiert und die neuen Asphaltschichten aufgebracht. Im Bereich des Kreisverkehrs wird ebenfalls die bituminöse Konstruktion abgetragen und zementstabilisiert und die neue Fahrbahn als Betondecke ausgeführt.

Im weiterführenden Bereich der B 41 bis zum westlichen Ortsende von Weitra wird in zwei Teilbereichen von insgesamt rund 580 m die Deckschichte in Asphaltbauweise erneuert. Die Fahrbahnbreite sowie die Anlageverhältnisse bleiben im Wesentlichen unverändert.

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten an der Fahrbahn hat sich die Stadtgemeinde Weitra dazu entschlossen die Nebenanlagen im Ortsgebiet ebenfalls neu zu errichten und in Teilbereichen neu zu gestalten.

Im Sinne der Verkehrssicherheit wird ein rund 480 m langer kombinierter Geh- und Radweg mit einer Breite von 2,50 m westlich der B 41 ab der nördlichen Ortstafel bis zum Kreisverkehr errichtet. Der östlich der B 41 gelegene Gehweg wird ebenfalls neu errichtet. Straßeneinläufe werden in diesem Bereich den neuen Erfordernissen angepasst und bei Bedarf erneuert und im Bereich der Kreisverkehrsanlage werden alle Bordsteine sowie Nebenanlagen neu errichtet.

Die Arbeiten werden mit Genehmigung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrat Ludwig Schleritzko in einer Bauzeit von rund 6 Monaten durch die Straßenmeisterei Weitra in Zusammenarbeit mit Baufirmen ausgeführt.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund € 750.000,- wobei rund € 500.000,- auf das Land NÖ und rund € 250.000,- auf die Stadtgemeinde Weitra entfallen.

Der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Weitra ersuchen alle AnrainerInnen und die VerkehrsteilnehmerInnen für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.

Zahlen Fakten Daten:

Gesamtlänge: 1.050 m

Fahrbahnbreite: 7,5 m

Abstellflächen, Einfahrten und Gemeindestraßeneinmündungen: 300 m²

Geh- und Radwege: 1.600 m²

Bauzeit bis Gesamtfertigstellung: ca. 6 Monate

Kosten Ortsdurchfahrt: € 750.000,-

Land: € 500.000,-

Stadtgemeinde Weitra: € 250.000,-

Bau: Straßenmeisterei Weitra mit Bau- und Lieferfirmen

Kontakt: AMT DER NÖ LANDESREGIERUNG, Gruppe Straße – ST1 Bürgerinformation Gertraud Mühlbachler – MOB: +43 676 812 60 144 – E-Mail: gertraud.muehlbachler@noel.gv.at