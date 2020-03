Bezirk Gmünd: Ein bisher unbekannter Täter rief am 16. März 2020, in der Zeit zwischen 19.40 und 21.25 Uhr, bei insgesamt 8 vorwiegend älteren Personen im Bezirk Gmünd an, gab sich als Polizist oder Kriminalbeamter aus.

Er forderte diese Personen auf bekannt zu geben ob sie Schmuck, Wertsachen und Bargeld zu Hause hätten. Er gab auch an dass es in der Umgebung Einbruchsdiebstähle gegeben hätte bei denen ein Zettel mit dem Namen der betroffenen Personen aufgefunden worden sei.

Alle betroffenen Personen brachen das Gespräch ab bzw. erstatteten die Anzeige bei der Polizei.

Wie kann man sich schützen?

• Sofort auflegen

Um sich vor Betrügern am Telefon zu schützen soll man sich gar nicht erst auf ein Gespräch einlassen, sondern sofort auflegen. Die Anrufer sind gut geschult und darauf trainiert am Telefon eine Vertrauensbasis aufzubauen. Sie wissen genau, wie sie jemanden ködern.

• Von der Telefonnummer am Display nicht täuschen lassen

Um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen manipulieren die Betrüger gezielt die eigene Rufnummer, die am Telefondisplay des Opfers aufscheint.

Die Täter senden durch Telefonnummer-Spoofing die Nummer +430133 mit, sodass die Nummer bei den Angerufenen am Display erscheint. Das soll untermauern, dass der Anruf tatsächlich von der Polizei kommt.

Die Polizei ruft jedoch nie von der Polizeinotrufnummer 133 an!

Lassen sie sich von dem Anrufer den Namen und die Dienststelle geben. Rufen Sie auf dieser Dienststelle an und verlangen den zuständigen Beamten. Dabei sollten sie nicht die vom Anrufer bekannt gegebene Rufnummer verwenden sondern sich die Telefonnummer aus dem Telefonbuch bzw. Internet suchen bzw. die Telefonnummer 059133 wählen und sich zu der Dienststelle verbinden lassen.

Weitere Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge am Telefon bitten.

Geben Sie niemals vertrauliche Informationen – insbesondere persönliche und finanzielle Verhältnisse an Unbekannte weiter auch wenn sie behaupten Mitarbeiter offizieller Stellen zu sein.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen auch wenn sie behaupten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von Behörden zu sein.

Lassen Sie sich am Telefon nicht verunsichern oder unter Druck setzen.

Melden Sie verdächtige Vorfälle der nächsten Polizeidienststelle unter Telefonnummer 059133

Informieren und warnen Sie noch heute Verwandte und Bekannte, die in das Opferschema der Betrüger fallen – Betrüger fokussieren sich überwiegend auf betagte Personen. Erklären Sie hierbei die Vorgehensweise der Täter.

LPD-NOE