Schrems: LH Mikl-Leitner überzeugt sich vom Erfolg des Waldviertler Bäckereibetriebes

Investitionen in die Nachhaltigkeit, internationale Expansion und ein starker Arbeitgeber am Industriestandort Waldviertel – dafür steht die Backwelt Pilz als niederösterreichisches Erfolgsunternehmen.



Am 13.09.2021 besuchte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner den Backbetrieb und machte sich höchstpersönlich ein Bild

Regional, biologisch, naturverbunden und zugleich weltoffen! Auf diese Prinzipien stützt sich die erfolgreiche Bäckerei aus Schrems im Waldviertel seit mehr als 100 Jahren. Als eines der modernsten Backwerke Europas erzeugt die Backwelt Pilz qualitativ hochwertigste tiefgekühlte Backwaren mit einem starken Sinn für Nachhaltigkeit. Mittlerweile verbinden 80 Mitarbeiter traditionelles Handwerk mit modernster Technologie. Namhafte, filialstarke Handelsunternehmen, Tankstellenketten, Systemgastronomien, Heimlieferdienste sowie Vertriebs- und Verteilungsorganisationen zählen zu den Kunden. Länder wie Italien, Deutschland, Rumänien, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Tschechien, die Slowakei, Schweiz und Ungarn stehen auf der Expansionsliste.

„Die Backwelt Pilz ist ein Waldviertler Vorzeigebetrieb, der bei seinen Produkten auf österreichische Rohstoffe setzt und viele Arbeitsplätze in der Region sichert. Damit hält der Familienbetrieb Wertschöpfung in der Region und ist Exporteur von Waldviertler Handwerkskunst“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

LH Mikl-Leitner gratuliert zum Nachwuchs in der Backwelt Pilz



Babyglück in der Backwelt Pilz! Anlässlich eines Besuches von Landeshauptfrau Mikl-Leitner gestern Montag, standen letzten Endes nicht nur die qualitativ hochwertigen Backwaren, sondern vor allem das „frisch gebackene“ kleine Töchterchen der Eigentümerfamilie Pilz im Mittelpunkt.Klar, dass auch die niederösterreichische Landeshauptfrau ganz entzückt war.Ob Klein-Romy in einigen Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, steht freilich noch in den Sternen – jetzt heißts zuerst mal wachsen!

