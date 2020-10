Schrems: Am 23.10.2020 gegen 14.25 Uhr lenkte ein 24-jähriger Arbeiter am Gelände der Fa. Zwickl, Säge- und Hobelwerk in 3943 Schrems, einen Radlader der Marke Volvo.

Als der Arbeiter im Bereich des Hydrauliktanks bzw. des Getriebes Rauch wahrnahm, hielt er die Arbeitsmaschine an und versuchte den Entstehungsbrand mittels Handfeuerlöscher einzudämmen. Die herbeigerufene FF Schrems führte anschließend noch Nachlöscharbeiten durch.

An dem Radlader entstand Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Der hinzugezogene Bezirksbrandermittler stellte fest, dass der Brand mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch ausgetretenes Hydrauliköl, welches sich am heißen Getriebegehäuse entzündete, entstand.

