Lauterbach: Am 27.05.2020 gegen 18:00 Uhr führte ein 36-Jähriger aus 3970 Moorbad Harbach auf einem Wiesengrundstück in Lauterbach Arbeiten mit einer Rundballenpresse der Marke Kuhn durch.

Aufgrund eines Lagerdefektes kam es zu einer Überhitzung und die Rundballenpresse geriet in Brand. Er konnte den Brand mittels Handfeuerlöscher eindämmen. An der Ballenpresse entstand ein Sachschaden in der Höhe von ca. € 800. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.

MfG, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, Bez.Insp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at