Schrems: Am 26.07.2020 in der Zeit von 00:30 Uhr bis 21:00 Uhr wurden in 3943 Schrems, am Heumühlweg, zwei am Parkplatz vor einer Wohnanlage geparkte PKW der Marke Hyundai von unbekannten Tätern beschädigt.

Bei einem der PKW wurde der linke Hinterreifen zerstochen und der Lack im Bereich des Tankdeckels großflächig zerkratzt. Bei dem zweiten PKW wurde ebenfalls der linke Hinterreifen zerstochen.

Im dortigen Bereich kam es seit Frühjahr 2020 bereits mehrmals zu gleichartigen Sachbeschädigungen.

Zweckdienliche Hinweise werden an die PI Schrems unter 059133/3408 erbeten.

