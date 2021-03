Steinbach: Am 08.03.2021 gegen 20.55 Uhr wurde eine Polizeistreife der PI Schrems zu einem Scheunenbrand in 3871 Steinbach, Gemeinde Brand-Nagelberg, gerufen.

Beim Eintreffen der Polizei hatten die Feuerwehren den Brand bereits unter Kontrolle gebracht. Den Erhebungen zufolge hatte ein 39-jähriger Landwirt bereits am 06.03.2021 ein Batterieladegerät an die Starterbatterie der Zugmaschine Steyr 8080a angehängt, welcher in einer Scheune abgestellt war.

Als am Abend des 08.03.2021 plötzlich der FI-Schalter im Wohnhaus des Landwirts auslöste hielt dieser Nachschau und stellte fest, dass der Traktor in Brand geraten war. Er alarmierte daraufhin sofort die Feuerwehr, welche den brennenden Traktor noch aus der Scheune verbringen konnte. Am Traktor entstand durch den Brand Totalschaden, ein ebenfalls in der Scheune abgestellter VW Bus wurde leicht beschädigt. An der Scheune entstand kein Schaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. € 15.000,-. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

