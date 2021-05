Weitra: Schloss Weitra mit seinen vielen Ausstellungen und Aussichtsturm öffnet,

am Freitag, den 7. Mai 2021 und es gibt viel Neues zu entdecken – – wie eine neugestaltete „Erlebniswelt Bier“

und die Sonderausstellungen „Mustermix“ und „Verstrichene Zeit“!

Im Jahr 2021 feiert die Stadt Weitra ein ganz besonderes Jubiläum: Vor exakt 700 Jahren anno 1321 wurde der Stadt das Privileg zum Bierbrauen von König Friedrich dem Schönen verliehen.

Damit darf sich Weitra als „älteste Braustadt Österreichs“ bezeichnen.

Das Jubiläumsjahr wird umfangreich gefeiert und Schloss Weitra feiert mit einem vielfältigen Angebot an Ausstellungen und Ausflugsangeboten mit! Anlässlich des Jubiläums wurde das alte Brauereimuseum neugestaltet. Die neue Erlebniswelt Bier ist fertig! „Was Sie schon immer über Bier wissen wollten“ – so könnte der Titel der Ausstellung im neugestalteten Brauereimuseum im Schloss Weitra lauten.

Die Kulisse dafür bieten Reste der 700-Jahr alten Mauer der Kuenringerburg Weitra. Die Besucher lernen die unterschiedlichen Rohmaterialien und Brauprozesse einst und jetzt kennen. Den vielfältigen Biersorten, der so wichtigen Glaskultur sowie dem Einsatz vom Bier in der Küche widmet sich die Ausstellung genauso wie der Typologie: Am Ende des Rundganges erfährt jeder Besucher, welcher „Biertyp“ sie oder er ist und wo man das „passgenaue Bier“ genießen kann. „Eine Ausstellung ist wie ein Film, durch den man selbst

geht und das Tempo bestimmt“, so Michael Filnkößl von der gestaltenden Firma Vogel Audiovision GmbH aus Linz.

Rätselbegeisterte, große wie auch kleine Besucher erwartet eine Rätsel-Ralley – 1 leichte und 1 schwierige Version – durch das „Schlossmuseum“. Entdecken Sie vielleicht unbeachtete Objekte und bestaunen Sie vielfältige Sammlungen an Kunstschätzen!

Als Sonderausstellungen erwarten Sie „Mustermix“ von 7. Mai bis 14. Juni 2021,

„Verstrichene Zeit – Elfolyó Idö“ von 7. Mai bis 14. Juni 2021 sowie

„Das Leben ist schön“ von

1. bis 31. Oktober 2021.

Mit einemwunderbaren Blick über das Weitraer-Land wird der Besucher vom Schlossturm aus belohnt. Eine reiche Auswahl an Produkten, Köstlichkeiten und Handwerk aus dem Waldviertel erwartet Sie im Museumsshop.



Mit besten Grüßen!

Mag. (FH) Amelie Zlocha

Projektmanagement auf Zeit Schloss Weitra

Kulturverein Schloss Weitra

Rathausplatz 1

3970 Weitra

+43 (0) 664 1373 588

zlocha@schloss-weitra.at

www.schloss-weitra.at