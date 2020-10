Schrems: Elbphilharmonie in Hamburg, Rabenhoftheater in Wien, Kleine Jurte in Schrems –

Sigrid Horn spielt mittlerweile in den prestigeträchtigsten Konzerthäusern des deutschsprachigen Raums, am 22. Oktober, sorgt sie für ein Konzerthighlight im Oberen Waldviertel.

Dialekt-Chansons begleitet mit Harfe, Ukulele, Concertina und Klavier versprechen einen unvergleichlichen Konzertabend im besonderen Ambiente der Holzjurte bei GEA Waldviertler. Beginn des Konzerts ist 19 Uhr, Eintrittskarten (10 € ermäßigt, 15 € Vollpreis) können unter raphi@gea.at bestellt werden.

Sigrid Horn gehört zu jenen jungen österreichischen Musikerinnen, die in den letzten Jahren auch international zusehends für Aufsehen sorgen. Mit dem Lied „Baun“ – ihrer Hymne gegen Umweltzerstörung und Flächenfraß – gewann sie 2019 den Protestsong-Contest, der jährlich von FM4 im Wiener Rabenhof veranstaltet wird. Ihr neues Album „I bleib do“ wurde in der renommierten Elbphilharmonie in Hamburg im Februar erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Die junge Frau, die in Neuhofen/Ybbs aufgewachsen ist und in Wien lebt, schafft es mit ihren im Dialekt gehaltenen Texten und der Musik aus Ukulele, Klavier und Harfe Konzertbesucherinnen im gesamten deutschsprachigen Raum zu verzaubern. Nach ihrem Debütalbum „Sog i bin weg“ dreht sich „I bleib do“ thematisch neben existenziellen persönlichen Empfindungen auch um gesellschaftlich hoch brisante Themen. So ist das Lied „Radl“, einer der Ohrwürmer des neuen Albums, das einzige Liebeslied des Austropop, das gleichzeitig das Zeug zur sozialdemokratischen Hymne hat.

„I bleib do“ wurde vom Wiener „Falter“ erst vor wenigen Wochen zu den wichtigsten 50 Austropop-Platten der vergangenen 50 Jahre gewählt. Sigrid Horn befindet sich damit in einer Reihe mit österreichischen Musikgrößen wie Reinhard Fendrich, Marianne Mendt, Wanda oder Bilderbuch in bester Gesellschaft.

FACTS:

Sigrid Horn live in concert

I bleib do-Tour

Datum: Donnerstag, 22. Oktober 2020

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Kulturhaus Schrems, Josef Widy Strasse 7

Eintrittspreis: 10 € (ermäßigt) | 15 €

Kartenbestellungen unter: raphi@gea.at