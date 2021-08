Weitra: Beim jährlichen Sommertreffen der Bürgermeisterrunde in der Kleinregion Lainsitztal wurden wieder viele aktuelle Themen besprochen. Kleinregionssprecher Bgm. Patrick Layr stellte zudem die Aktivitäten rund ums Jubiläumsjahr in der Braustadt vor.

Die periodischen Treffen der sechs Bürgermeisterkollegen dienen dem gegenseitigen Austausch über Projekte und der Abstimmung zwischen den einzelnen Kleinregionsgemeinden. Organisiert und moderiert wurde das Treffen von Regionalberaterin DI Elisabeth Wachter, NÖ.Regional.

Um die vielen Initiativen im Lainsitztal zukünftig besser präsentieren zu können, soll eine Regionshomepage geschaffen werden. Ziel ist die gebündelte Information der Bevölkerung zu gemeindeübergreifenden Aktivitäten. Auch der Erfahrungsaustausch zu diversen Projekten wie z.B. Lainsitztal.TV, wo gerade die dritte Folge zum Thema „Tourismus“ gedreht wurde, kam nicht zu kurz

Zum Abschluss stand die Präsentation der vielfältigen Angebote der Stadtgemeinde Weitra anlässlich des Jubiläumsjahrs „700 Jahre Braustadt“ am Programm. Bürgermeister Layr berichtete von der Entstehungsgeschichte und den zahlreichen Arbeitsabläufen zur Vorbereitung des Feierjahres. Beeindruckt zeigten sich die BürgermeisterkollegInnen auch von der Dichte an Aktivitäten und der intensiven Zusammenarbeit im Vorfeld. Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden sehr viele besondere Projekte umgesetzt – so z.B. das Buch „Braustadt Weitra – Privilegiert seit 700 Jahren“ oder verschiedene Infrastrukturmaßnahmen. Schließlich wurde gemeinsam noch die Station „Bier & Bürgertum“ der neuen Biermeile besichtigt. :

Foto: Sommertreffen der Bürgermeisterrunde Lainsitztal, Projektbesichtigung Biermeile Weitra (v.l.n.r.: Bgm. Bruckner (Großschönau), Bgm. Hahn (Bad Großpertholz), Bgm. Layr (Weitra), Bgm. Göll (Moorbad Harbach), Vbgm. Stangl (St. Martin), Bgm. Kowar (Unserfrau-Altweitra) (c) Elisabeth Wachter/NÖ.Regional

