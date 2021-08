Großschönau: Nimm dir am 15. August Zeit mit uns zu feiern!

Traditionell zu Mariä Himmelfahrt am 15. August laden wir euch zum SONNENFEST ein!



Sonnige Höhepunkte:

10:00 – 12:00 Uhr: 1. Lainsitztaler Kinderwaren-Flohmarkt: gib gebrauchten Sachen eine zweite Chance und spare dabei auch noch Geld!

10:30 – 11:30 Uhr: Kinder-Workshop:

Bienenwachstuch selber machen

Bastelbeitrag 5,- Euro pro Kind

14:00 Uhr: Familienführung durch die SONNENWELT

TIPP: Unsere Familienkarte hilft dir sparen!

2 Erwachsene und 2 Kinder (6-15 Jahre) um 29,- Euro statt 40,- Euro,

jedes weitere Kind 6,- Euro statt 8,- Euro, Kinder unter 6 Jahren Eintritt frei



An die Stifte, fertig, los … zum Solarix-Malwettbewerb!

Nimm das Thema „Müll vermeiden“ selbst in die Hand!

Bei deinem Ferien-Besuch in der SONNENWELT schenken wir dir eine Stofftasche*, die du vor Ort oder zuhause bemalen kannst.

Damit kannst du am Solarix-Malwettbewerb teilnehmen und tolle Preise gewinnen!

Die Klima- und Energiemodellregion Lainsitztal und die SONNENWELT Großschönau schenken dir einen nachhaltigen Begleiter, egal ob für Kindergarten, Schule oder Freizeit.

Mit deiner selbstbemalten Stofftasche wird Müll vermeiden kinderleicht!

So machst du beim Solarix-Malwettbewerb mit:

● Komm in den Ferien in die SONNENWELT und hol dir deine neue Stofftasche!

● Male ein Bild auf die Solarix-Stofftasche: lass deiner Fantasie freien Lauf – es ist alles erlaubt!

Ideen sind zum Beispiel alles rund um die Themen Umwelt, Natur, Sonne, Erde, Energie, Klima, Recycling usw.

● Mach ein Foto von deiner Stofftasche

● Poste das Foto auf Facebook oder Instagram mit der Verlinkung @Sonnenwelt und #solarixmalwettbewerb

● Oder sende das Foto ganz einfach per Mail an office@sonnenwelt.at

● Einsendeschluss: 5. September 2021

Wir freuen uns auf eure Kunstwerke!



Sonnenplatz Großschönau GmbH,

Sonnenplatz 1,

A-3922 Großschönau.

