Großschönau: Die SONNENWELT Großschönau startet – mit Corona-bedingter Verspätung am 11. Juni – mit neuer Homepage und neuem Einführungsfilm in die Saison 2020!

Reinklicken: Passend zur aufregenden Entdeckungsreise in der SONNENWELT wurde auch die neue Website in eine spannende Reise verwandelt! Das Design und die Programmierung wurden in Zusammenarbeit von SONNENWELT und WVNET GmbH entwickelt.

Reinschauen: Gemeinsam mit Ukweli Videoproduktion und Fred Ebner von SOLARier Gesellschaft für erneuerbare Energie mbH wurde ein neuer Einführungsfilm für die SONNENWELT produziert. Auch in der aktuellen Überarbeitung sind wieder einige GroßschönauerInnen als BotschafterInnen von gelebtem Klimaschutz zu sehen!

Die SONNENWELT Großschönau bietet in der weitläufigen Ausstellungshalle allen Besuchern auf zwei Stockwerken viel Platz und Raum, um die Menschheitsgeschichte der letzten 10.000 Jahre mit ausreichend Abstand zu erkunden.

Der großzügige Energie-Erlebnis-Spielplatz lädt alle Kinder zum Austoben ein!

Aktuelle Öffnungszeiten im Juni 2020:

11. Juni bis 30. Juni 2020: Freitag – Sonntag und Feiertag: 10 – 16 Uhr (letzter Einlass um 15 Uhr)

Gratis Eintritt winkt erneut mit der NÖ-Card.

www.sonnenwelt.at

Im Bild: Emma Fuchs, Projektinitiator Martin Bruckner und Filmemacher Christian Pfabigan bei den Dreharbeiten zum neuen SONNENWELT-Einführungsfilm.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Mit sonnigen Grüßen aus Großschönau, Mag. Verena Prinz, Presse, Marketing, Verein Sonnenplatz Großschönau, SONNENWELT, Sonnenplatz 1, 3922 Großschönau, Tel.: +43 (0) 2815 77270-18, : v.prinz@sonnenplatz.at , www.sonnenwelt.at