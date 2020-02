Reingers: Am 27. Februar 2020 fand in der Tagesbetreuungseinrichtung Reingers die Spendenübergabe des Reinerlöses der Punschstände vom Dezember 2019 an Frau Volkmann-Kurz statt.

Der Gatte und Vater von Töchterchen Annamarie ist im Vorjahr bei einem Verkehrsunfall auf tragische Weise ums Leben gekommen. Annamarie besucht seit langer Zeit die Kinderbetreuung in Reingers.

Deshalb haben sich die Veranstalter der Benefizpunschstände kurzerhand bereit erklärt, den Erlös der Adventpunschstände 2019 der jungen Mutter und ihrer süßen Tochter zu spenden, damit sich Annamarie auch weiterhin in der Kinderbetreuung Reingers aufhalten kann, während ihre Mama arbeitet.

Die FF Gemeinde Reingers, der Sportverein Reingers, der Bärschlingverein Reingers und der Dorferneuerungsverein Reingers haben den Erlös in Höhe von € 1.500,00 erarbeitet, den Vizebgm. Stefanie Lendl für die genannten Organisationen übergeben durfte.

Die Gemeinde Reingers und alle an der Aktion beteiligten Vereine sowie die Feuerwehr wünschen Frau Volkmann und ihrer Tochter für die Zukunft viel Kraft und Zuversicht.