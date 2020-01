Stadtbücherei Weitra: Entlehnzahlen verfünffacht.

LR Schleritzko: „Das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist für das Bestehen der öffentlichen Bibliotheken in Niederösterreich besonders wichtig!“

Bereits während des 2. Weltkrieges wurde die Stadtbücherei Weitra von einem Verein gegründet und nach Kriegsende von der Stadtgemeinde Weitra übernommen. Seither hat sich viel in der Bücherei getan – die Entlehnzahlen haben sich etwa verfünffacht.

„Unsere Bibliotheken in Niederösterreich entwickeln sich immer mehr zu ‚öffentlichen Wohnzimmern‘, zu Orten zum Wohlfühlen. Sie sind jene Räume in den Gemeinden, an denen Menschen einander treffen und miteinander ins Gespräch kommen“, zeigt sich Landesrat Ludwig Schleritzko über die positive Entwicklung erfreut.

„Wir sind sehr stolz auf das Engagement in unserer Stadtbücherei. Sei es die Kooperation mit den ansässigen Schulen und Kindergärten, oder auch die großartige Betreuung der Besucherinnen und Besucher durch unsere Büchereileiterin Elfriede Moser“, sagt Bürgermeister Raimund Fuchs.

„Im Jahr 2014 wurden 1.024 Bücher entlehnt, im Jahr 2019 ist diese Zahl auf 5.506 Entlehnungen gestiegen – die Entwicklung der Stadtbücherei Weitra ist beeindruckend und ich möchte mich allen voran bei Bürgermeister Raimund Fuchs und Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser für ihr Bekenntnis zur Bücherei, nicht zuletzt aber auch bei Büchereileiterin Elfriede Moser für ihren Einsatz recht herzlich bedanken“, sagt Schleritzko bei seinem Besuch in der Stadtbücherei. „Das Engagement der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ist für das Bestehen der Bibliotheken in den Gemeinden besonders wichtig“, so der Landesrat abschließend.

Im Bild von links: Vizebürgermeisterin Petra Zimmermann-Moser, Bürgermeister Raimund Fuchs, Landesrat Ludwig Schleritzko, Büchereileiterin Elfriede Moser und Stadtrat Patrick Layr mit jungen Büchereibesuchern

