Weitra: Samstag, 8. August ab 19:30 am Rathausplatz Weitra

Das Trio Kamilova srdcovka setzt sich aus drei Profis aus Budweis zusammen. Mit Gitarre, Kontrabass und Schlagzeug bringen sie ihre Eigenkompositionen so leicht, jazzig, swingend und mitreißend, dass man glauben möchte, man hätte sie schon oft gehört. Und zusätzlich dürfen bekannte Jazz-Standards wie Summertime oder The Girl From Ipanema freuen. Mit Kamil Houška (Gitarre, Gesang), Libor Heřman (Kontrabass) und Zdeněk Koubek am Schlagzeug. Unterhaltung aus Südböhmen, gekonnt, originell, einfach fein!

Der Verein WERK | STADT | WEITRA hat mit seiner Idee, eine begrenzte Menge an Klappsessel mit Sicherheitsabstand am Hauptplatz t. aufzustellen, eine vernünftige und originelle Veranstaltungsform erfunden, die als Klapp:ing diesen Sommer mit großem Erfolg durchgeführt wird. Zwei Samstagabende (8.8. und der 5. 9. 2020) werden im Rahmen des Projektes „Musik verbindet – Hudba spojuje“ von Musikgruppen aus der südböhmischen Nachbarregion gestaltet.

Zum Projekt „Musik verbindet – Hudba spojuje“

Sowohl in der Stadt in Weitra als auch Nové Hrady gibt es ein vielfältiges musikalisches Angebot und viele Menschen, die gerne musizieren. Mit diesem EU unterstützten Kleinprojekt wird das Musik-Hören und Musik-Machen Grenzen überschreiten. Dabei werden bestehende und gut eingeführte Aktivitäten, wie die Sommerbühne Weitra oder das südböhmische Gitarrenfestival, genutzt, andere auch neu begründet. Freude, Begegnung und das Erweitern des Horizonts stehen im Vordergrund.

Alle Veranstaltungen sind bei freiem Eintritt zu besuchen!

Weitere Programmtipps:

5.9. „Summerstage“: die großartige und beliebte Einrichtung der Sommerbühne in Weitra hat nun auch einen „Ableger“ in Nové Hrady bekommen. Tschechische Gruppen werden in Weitra (8.8. u. 5.9.) auftreten, Künstler aus dem Waldviertel in Nové Hrady (27.8.).

12.9. Wandelkonzert im Gabrielenthal: unter der Leitung von Eva Kempf laden heuer zum dritten Mal Chöre aus der Region zu einem musikalisch-poetischen Spaziergang durch den Park.

14.-18.10. Gitarrenfestival: Kurse für junge Freundinnen und Freunde der Gitarre, gemeinsames Improvisieren und ein Auftaktkonzert am Fr. 16.10. in Weitra.

„Musik verbindet – hudba spojuje“ ist eine Initiative der Stadtgemeinden Weitra und Nové Hrady und wird im Rahmen des FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Programm „INTERREG V-A Rakousko-Česká republika“ gefördert und von der NÖ.Regional. GmbH. kofinanziert.

Temper-Samhaber, Agentur für Regionalentwicklung, 3970 Weitra, Rathausplatz 4, Heimbüro: 3971 St. Martin, Harmanschlag 38, office@ild.cc , +43(0) 664 455 95 91, www.ild.cc