Tag der Kinder in Nové Hrady Am Samstag, den 4. September findet in Nové Hrady ab 11:00 wieder das traditionelle Familienfest statt.

Im Rahmen des EU geförderten Kleinprojektes „Musik verbindet“ sind heuer auch Familien aus der österreichischen Nachbarschaft herzlich eingeladen!



Eine gute Gelegenheit die letzten Tage vor dem Schulstart noch für Ausflug mit der Familie zu nutzen, bietet sich am kommenden Samstag, den 4. September, von 11:00 bis 17:30 in dem bezaubernden Grenzstädtchen Nove Hrady (Gratzen).



Treffpunkt ist das Gelände des Hotel Maj, in der Vitorazská 295, (Weitraerstraße), das sich nun im Besitz der Gemeinde Nové Hrady befindet und frisch renoviert wurde.

Die Kinder erwarten ab 11:00 jede Menge Spielmöglichkeiten, vom Ketten-Karussell, zum Ritterkampf und dem Bau von Burgen mit Bausteinen. Ein Quiz (auch deutschsprachig) führt die Kinder durch die historischen Stadt, von der Burg bis zum Marktplatz, wo sich die Antworten verbergen.

Die tschechische Gruppe Rokeři und die österreichische Musikerin Gabi Stattler mit ihrer Band „On Fleek“ sorgen für die musikalische Unterhaltung.



Denn Musik verbindet, – auch schon unsere Jüngsten.

„Musik verbindet“ ist eine Initiative der Städte Nové Hrady und Weitra und wird im Rahmen des Projektes KPF AT-CZ 2014-2020 vom Europäischem Fond für regionale Entwicklung im Programm „INTERREG V-A Österreich-Česká republika“ gefördert und von der NÖ.Regional. GmbH kofinanziert.



