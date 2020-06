Reingers: Am 7. Juni war Dreifaltigkeitssonntag, jener Tag, an dem die Gemeinde Reingers mit den Sudetendeutschen aus dem Kreis Neubistritz traditionell Wallfahrt als Ersatz für die lange hinter dem Eisernern Vorhang gelegene Wallfahrt nach Kloster gefeiert wurde.

Der Corona-Virus hat eine würdige Feier aus Anlass des 75. Jahrestages der schrecklichen Ereignisse des Jahres 1945 verhindert. Als Patengemeinde war es den Gemeindevertretern dennoch eine Selbstverständlichkeit, vor dem Mahnmal bei der Pfarrkirche einen Kranz niederzulegen und den Opfern zu gedenken.

Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, selbst den Heimatvertriebenen sehr verbunden, war spontan bereit, anläßlich seines Besuchs in Reingers an der Gedenkfeier teilzunehmen. Der Verbindungsmann der Sudetendeutschen in Österreich, Erich Mader, war nicht nur mit der Fahne gekommen, sondern fand auch die passenden Worte zum Gedenken.

Im Bild von links: Bgm. a.D. Christian Schlosser, Landtagspräsident Mag. Karl Wilfing, GGR Franz Inhofner, Bgm. Andreas Kozar, Vizebgm. Stefanie Lendl, LAbg. Bgm. Margit Göll, GGR Walter Redl, GGR Christoph Leitgeb, Verbindungsmann Erich Mader

