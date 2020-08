Wielands: Am 12.08.2020 gegen 10.30 Uhr geriet in 3950 Wielands ein vor einem Bauernhof eines 87-Jährigen abgestellter Traktor der Marke Steyr in Brand.

Der Brand wurde von einer zufällig vorbeifahrenden PKW-Lenkerin bemerkt, welche über Notruf die Einsatzkräfte verständigte.

Die Brandbekämpfung wurde von den FF Wielands, Eichberg, Dietmanns und Gmünd durchgeführt. Personen wurden nicht verletzt.

Am Traktor entstand im Bereich der Fahrerkabine erheblicher Sachschaden. Die Brandursachenermittlung wird von einem Bezirksbrandermittler der Polizei durchgeführt.

MfG, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at