Schrems: Bislang unbekannte Täterschaft entzündeten am 15.11.2021 gegen 22.30 Uhr beim Spielplatz in 3942 Schrems, Parkweg beim dortigen „Funcourt“ Zeitungspapier, wodurch in der Folge eine Holzverkleidung Feuer fing.

Von der FF Schrems konnte der Entstehungsbrand mit Handfeuerlöschern rasch gelöscht werden. Der Schaden wird auf einige 100-Euro geschätzt.

Der Brand wurde von einem Anrainer entdeckt, welcher die Einsatzkräfte verständigte. Geschädigt wurde die Stadtgemeinde Schrems als Eigentümer.

Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang mögen der Polizeiinspektion Schrems, 059133-3408 mitgeteilt werden.

