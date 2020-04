Heidenreichstein: Ein 55-jähriger deutsche Staatsbürger lenkte am 09.04.2020 gegen 09:46 Uhr den LKW Mercedes Atego, mit deutscher Zulassung.

Dies auf der B 5, im Zuge der Vorrangstraße, im Ortsgebiet von Heidenreichstein vom Kreisverkehr kommend, in Richtung Grenze Tschechien.

Zur gleichen Zeit lenkte eine 49-Jährige den LKW Mercedes Vito auf der B 30 von Eggern kommend in Richtung Kreuzung mit der B 5.

An der Kreuzung wollte sie. nach links in die Schremser Straße, Richtung Kreisverkehr, abbiegen.

Sie fuhr unter Missachtung des Vorschriftszeichens „Vorrang geben“ in die Kreuzung ein, und stieß in der Folge mit dem anderen gelenkten LKW annähernd rechtwinkelig zusammen.

Durch den Verkehrsunfall wurde sie leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Gmünd verbracht. Ihr fahrunfähige LKW wurde durch die FF Heidenreichstein geborgen und abgeschleppt.

Die Kreuzung B 5 / B 30 wurde von 10:05 bis 11:00 Uhr für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für den Verkehr komplett gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Polizeiinspektion Heidenreichstein