Amaliendorf: Eine 51-Jährige aus der Gemeinde Reingers lenkte am 10.08.2020 gegen 06.55 Uhr den PKW Ford Galaxy auf der LB 30 von Heidenreichstein in Richtung Langegg.

Zur selben Zeit lenkte eine 41-Jährige aus der Gemeinde Schrems den PKW Audi A4 in Gegenrichtung. Im Fahrzeug befand sich auch ihre 16-jährige Tochter.

Im Bereich von Strkm. 106,200 scherte die in einer Fahrzeugkolonne fahrende Lenkerin aus und wollte überholen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden PKW und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Ein PKW überschlug sich in weiterer Folge und kam auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der zweite PKW geriet ins Schleudern und kam im Straßengraben zum Stillstand. Alle am Unfall beteiligten Personen gaben vorerst an, nicht verletzt worden zu sein. Eine Lenkerin begab sich jedoch anschließend selbständig in das Krankenhaus Gmünd, wo leichte Verletzungen festgestellt wurden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Diese wurden von den FF Schrems und Amaliendorf geborgen. Die LB 30 musste für die Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung von 07:00 bis 08:10 Uhr gesperrt werden.

