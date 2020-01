Schrems: Eine 53-Jährige aus 3100 St.Pölten lenkte am 22.01.2020 gegen 16.45 Uhr ihren PKW, einen Opel Meriva, auf der B41, vom Kreisverkehr Albrechts kommend in Fahrtrichtung 3943 Schrems.

Hinter ihr fuhren die von einem Hirschbacher, weiters von einem Schremser und von einem Gmünder gelenkten Fahrzeuge.

Auf Höhe von km 5,600 wollte sie ihren PKW wenden, da sie laut eigenen Angaben nach 3950 Gmünd wollte und beim Kreisverkehr Albrechts die falsche Ausfahrt gewählt hatte. Deshalb lenkte sie ihren PKW nach rechts auf die do. Feuerwehrzufahrt und wollte von dort aus in einem Bogen wieder auf die B 41, diesmal in Fahrtrichtung Gmünd, auffahren.

Durch dieses Wendemanöver des Opel sah sich der erste Fahrer veranlasst eine Bremsung einzuleiten um seinen Angaben zufolge einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern. In weiterer Folge mussten somit auch die hinter ihm fahrenden Autos eine Bremsung einleiten. Trotz abbremsen konnte er jedoch nicht mehr verhindern, dass er auf den vo9rderen PKW aufprallte und diesen in weiterer Folge auf den nächsten PKW weiterschob.

Der Schremser wurde mit dem NAW des RK Gmünd in das Landesklinikum Gmünd verbracht und dort ambulant behandelt. Die weiteren Beteiligten wurden nicht verletzt.

Die Fahrzeugbergungen und Fahrbahnreinigung erfolgte durch die FF Gmünd. (3 Fahrzeuge und 13 Mann).

In der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 18.00 Uhr kam es im Unfallbereich zu wechselseitigen Anhaltungen.

Informationen: Bezirkspolizeikommando Gmünd, Michael Prinz, BezInsp., +43 59133 3400-301, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd