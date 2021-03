Ehrendorf: Am 09.03.2021 gegen 15.00 Uhr lenkte die 50-jährige Sandra D. aus der Gemeinde Großdietmanns den PKW Renault Zoe auf der L8228 von Ehrendorf kommend in Richtung Kreuzung mit der B 41 und hielt dort ihren PKW vor der Haltelinie an.

Zur selben Zeit lenkte die 64-jährige Christine S. aus der Gemeinde Moorbad Harbach den PKW Skoda Octavia auf der B 41 von Gmünd kommend in Richtung Weitra.

Weiters lenkte die 63-jährige Christa W. aus der Gemeinde Moorbad Harbach den PKW Audi A1 auf der B 41 von Weitra kommend in Richtung Gmünd und wollte auf der besagten Kreuzung nach links in Richtung Ehrendorf einbiegen.

W. dürfte die Situation falsch eingeschätzt haben und bog unmittelbar vor der im Gegenverkehr herannahenden S. nach links ab. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden beide Fahrzeuge in Richtung des PKW´s der D. geschleudert, wodurch dieser ebenfalls beschädigt wurde.

Alle drei Fahrzeuge wurden bei dem VU erheblich beschädigt. Die Bergung der Unfallfahrzeuge wurde von der FF Großdietmanns durchgeführt. S. und W. wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das KH Gmünd eingeliefert.

