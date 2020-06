Kirchberg am Walde: Ein 36-Jähriger aus der Gemeinde 3932 Kirchberg am Walde lenkte am 22.06.2020 gegen 11.40 Uhr die Zugmaschine New Holland mit angehängter Heckmulde.

Dies auf der L 68 von Kirchberg am Walde kommend in Richtung Ullrichs. Am Beifahrersitz befand sich eine 74-Jährige

Zur selben Zeit lenkte ein 67-Jähriger aus Gmünd den PKW Renault Modus hinter der Zugmaschine in gleiche Richtung. Am Beifahrersitz befand sich eine 64-Jährige.

Auf Höhe von Strkm. 12,200 wollte er mit der Zugmaschine nach links in einen Feldweg einbiegen. Seinen Angaben zufolge setzte er den linken Blinker und reihte sich zur Fahrbahnmitte hin ein. In weiterer Folge wollte der andere Lenker mit seinem PKW die Zugmaschine überholen, da er seinen Angaben zufolge kein Abbiegemanöver wahrnahm.

Dieser stieß daraufhin mit der Front seines PKW gegen die Kippmulde des Traktors wodurch dieser umgeworfen wurde. Die zwei Frauen wurden bei den Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt. Eine wurde mittels NAW in das KH Gmünd eingeliefert, die Andere wurde nur Vorort ärztlich versorgt. Die Bergung der Unfallfahrzeuge erfolgte durch die FF Ullrichs.

