Hoheneich: Am 18.04.2021 gegen 19.30 Uhr lenkte ein 17-Jähriger aus der Gemeinde Echsenbach den PKW Audi A4 im Gemeindegebiet von 3945 Hoheneich auf der LB 41 von Gmünd kommend in Richtung Schrems.

Bei der Fahrt befand sich am Beifahrersitz noch ein 17-Jähriger, im Fahrzeugfond rechts saß eine 14-Jährige und im Fahrzeugfond links saß ein 15-Jähriger

Bei Strkm. 2,200 wollte der Lenker bei der do. Rampe rechts in Richtung Anderlfabrik abfahren, kam jedoch aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem PKW in den do. Straßengraben. Die 14-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt (Bruch eines Schlüsselbeines), Ein Mitfahrer

erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Der PKW Audi A4 wurde erheblich beschädigt. Die Fahrzeugbergung und Fahrbahnreinigung wurden von den FF Gmünd und Hoheneich mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 20 Mann durchgeführt.

