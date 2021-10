Thaures: Der 43-jährige Gerald H. aus der Gemeinde Zwettl und der 46-jährige Werner S. aus der Gemeinde Großschönau führten in ihrer Freizeit Reparaturarbeiten an einem Hausdach in 3922 Thaures durch.

Der Unfall ereignete sich am 01.10.2021 gegen 14.55 Uhr.

Beim Transport einer Welleternitplatte über eine Leiter stürzten beide Personen aus ca. 3-4 Metern Höhe auf einen Betonboden.

Die beiden Männer wurden vom 21-jährigen Hausbesitzer aufgefunden, welcher die Rettungskräfte verständigte.

Werner S. wurde mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Krems geflogen. Gerald H. wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zwettl verbracht.

