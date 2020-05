Dietweis: Ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd lenkte am 20. Mai 2020, gegen 23.25 Uhr,ohne im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung zu sein einen nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw

Dies auf der L 8178 aus Richtung Dietweis kommend in Richtung Eggern durch das Gemeindegebiet von Heidenreichstein-Dietweis.

Dabei kam er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sicher der Pkw und kam in dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der 40-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzung und wurde vom Rettungsdienst, nach notärztlicher Behandlung in das Landesklinikum Horn verbracht.

LPD-NOE