Eisgarn: Eine 42-Jährige aus der Gemeinde 3863 Reingers lenkte am 27.01.2020 gegen 05.40 Uhr den PKW Citroen C4 alleine.

Dies auf der Landesstraße 8179 im Gemeindegebiet von Eisgarn aus Richtung Leopoldsdorf kommend in Richtung Eisgarn.

In einer leichten Linkskurve bei Strkm. 6,000 kam sie auf der eisglatten Fahrbahn links von der Straße ab, geriet in den Straßengraben, worauf sich der PKW überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Die Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus Waidhofen/Thaya eingeliefert. Der PKW wurde erheblich beschädigt.

Informationen: Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at