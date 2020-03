Großdietmanns: Ein 65-Jähriger aus Wien 12., lenkte am 9. März 2020, gegen 16.30 Uhr, ein Zugfahrzeug samt Anhänger auf der L 8279 von Höhenberg in Fahrtrichtung Lembach durch das Gemeindegebiet von Großdietmanns.

Bei Straßenkilometer 3,600, in einer starken Linkskurve dürfte der Traktor samt Anhänger auf den am rechten Fahrbahnrand befindlichen Streusplitt ins Schleudern geraten sein und sich in der Folge überschlagen haben.

Der 65-jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 in das Krankenhaus Medcampus III nach Linz verbracht.

LPD-NOE