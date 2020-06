Kirchberg am Walde: Eine 48-Jährige aus dem Bezirk Gmünd lenkte am 9. Juni 2020, gegen 01:00 Uhr, einen Pkw im Gemeindegebiet von Kirchberg am Walde.

Dies auf der L8210, aus Richtung Kirchberg am Walde kommend in Fahrtrichtung Groß-Höbarten. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Lenkerin in Höhe StrKm 0,87 links von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug auf einer Böschung zum Stillstand. Dabei dürfte die Lenkerin unverletzt geblieben sein und soll Bekannte telefonisch zur Hilfe verständigt haben.

Darauf lenkte ein 50-Jähriger aus dem Bezirk Gmünd den Pkw von der Böschung wieder auf den Fahrstreifen in Richtung Groß-Höbarten, kehrte um und fuhr zur Unfallstelle in Fahrtrichtung Kirchberg am Walde zurück. Dabei dürfte er die im Fahrbahnbereich wartende 48-Jährige zu spät wahrgenommen und mit dem Pkw erfasst haben. Sie wurde mit dem Notarztwagen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Horn verbracht.

Der Alkotest erbrachte bei der 48-jährigen verunfallten Lenkerin einen Wert von 1,58 Promille. Auch beim 50-jährigen Lenker verlief der Alkotest positiv und erbrachte einen Wert von 1,66 Promille. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Der Bezirkshauptmannschaft Gmünd und Staatsanwaltschaft Krems an der Donau wird Anzeige erstattet.

LPD-NOE