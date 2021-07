Schrems: Ein 47-Jähriger aus der Gemeinde 3943 Schrems lenkte am 12.07.2021 gegen 20.45 Uhr sein Mountainbike Marke Cannondale im Stadtgebiet von Schrems von der Niederschremserstraße kommend in den Heumühlweg.

Zur selben Zeit lenkte ein 16-Jähriger aus der Gemeinde Schrems sein Fahrrad Marke Genesis vom Parkplatz der ATIP-Moschee in Schrems in Richtung Heumühlweg.

Bei der Ausfahrt des Moschee-Parkplatzes kollidierten die beiden Radfahrer und kamen zu Sturz. Einer zog sich eine Rissquetschwunde oberhalb des rechten Auges zu, der Zweite erlitt Verletzungen am Kopf, Rücken und am linken Handgelenk. Beide Radfahrer wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert.

