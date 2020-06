Bezirk Gmünd: Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 6. Juni 2020, gegen 14:28 Uhr, einen Mähdrescher mit Anhänger auf der L72.

Dies im Ortsgebiet von Mühlbach, aus Richtung Seyfrieds kommend in Fahrtrichtung Engelstein.

Als der 71-Jährige aus Richtung Seyfrieds kommend in die L72 einbog, dürfte es am vom Mähdrescher gezogenen Anhänger aus bislang unbekannter Ursache zu einem Lenkdefekt gekommen sein. Dabei kippte das am Anhänger transportierte, etwa 4 Tonnen schwere und 10 Meter lange Schneidwerkzeug vom Anhänger. Der Anhänger schlitterte auf den Fahrstreifen der Gegenfahrbahn weiter.

Zur selben Zeit lenkten zwei 61-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf zwei Motorräder in entgegengesetzter Fahrtrichtung, wobei ein Motorradlenker sich durch einen Sprung vom Motorrad vor einem Zusammenstoß mit dem Anhänger retten konnte. Er dürfte unverletzt geblieben sein. Das Motorrad kollidierte mit dem Anhänger und wurde beschädigt. Der zweite unmittelbar nachfolgende Motorradfahrer kollidierte trotz Notbremsung mit einem Bein mit dem Anhänger und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Eine am Sozius beförderte Mitfahrerin blieb unverletzt.

Zur Fahrzeugbergung war schweres Bergegerät (Kran) erforderlich. Die L72 musste in der Zeit von 14:50 Uhr bis 18:00 Uhr gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

LPD-NOE