Schrems: Ein 82-Jähriger aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya lenkte am 9. Dezember 2020, gegen 15.15 Uhr, einen Pkw auf der Horner Straße im Gemeindegebiet von Schrems, in Fahrtrichtung der B 2.

Bei ihm im Fahrzeug befand sich seine 81-jährige Gattin. Zur selben Zeit lenkte eine 28-Jährige aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya einen Pkw auf der B 2 aus Richtung Langschwarza kommend in Fahrtrichtung Schrems. Bei ihr im Fahrzeug befand sich ihre einjährige Tochter.

Bei der Kreuzung der B 2 mit der Horner Straße dürfte der 82-Jährige in Richtung Langschwarza abgebogen sein, als es zur Kollision mit dem Fahrzeug der 28-Jährigen kam.

Alle vier Fahrzeuginsassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurden der 82-Jährige und seine Gattin in das Landesklinikum Gmünd, die 28-Jährige und ihre Tochter in das Landesklinikum Zwettl verbracht.

LPD-NOE