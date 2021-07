Heidenreichstein: Eine 34-Jährige aus der Gemeinde 3860 Heidenreichstein lenkte am 03.07.2021 gegen 19.20 Uhr ihr Fahrrad im Ortsgebiet von 3860 Kleinpertholz,

dies aus Richtung Stadtzentrum Heidenreichstein kommend durch die derzeitige Baustelle in Richtung stadtauswärts. Auf Höhe von Haus Nr. 4 fuhr plötzlich aus der Kiesewettergasse ein dunkler PKW der Marke Peugeot mit Gmünder Kennzeichen in die Kreuzung ein, obwohl für diesen Lenker das Verkehrszeichen „Vorrang geben“ angebracht war. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden führte sie eine Vollbremsung durch und kam dabei zu Sturz. Der PKW-Lenker fuhr ohne anzuhalten in Richtung stadtauswärts weiter.

Sie erlitt bei dem Unfall eine stark blutende Wunde am rechten Knie, eine Prellung der rechten Schulter und Schwellungen im Gesicht. Sie wurde mit dem NAW in das Krankenhaus Gmünd eingeliefert. Der PKW-Lenker konnte bis dato nicht ausgeforscht werden. Hinweise zur Ausforschung des Lenkers werden von der Polizeiinspektion Heidenreichstein entgegengenommen.

MfG

Landespolizeidirektion Niederösterreich

Bezirkspolizeikommando Gmünd

Manfred Huber, BezInsp

+43 59133 3400-305

Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd,

bpk-n-gmuend@polizei.gv.at

polizei.gv.at