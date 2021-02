Amaliendorf: Anbei ein Bild mit Personen und eines ohne von der Valentinsaktion der Pfarre Langegg – Amaliendorf.

Am Bild von links nach rechts: Helga Bauer, Dechant Herbert Schlosser, Ministranten Caroline Kellner, Anja Rausch, Mathias Rausch, Max Kellner, Angelika Ebhart, Nicole Rausch – Bauer



Zum Valentinstag gab es für die Gottesdienstbesucher der Pfarre Langegg – Amaliendorf Rosen mit Herzanhänger. Mitten im Winter erstrahlte die Kirche im Frühlingsglanz.



Liebe ist der einzige Schlüssel, >> der zu den Türen des Paradieses passt. Es liegt ein Stückchen Paradies in jedem Lächeln, in jedem guten Wort, in der Zuneigung, die du verschenkst.

Gott hat seine Liebe in deine Hände gelegt wie einen Schlüssel zum Paradies

Phil Bosmans

Mit besten Grüßen

