Großschönau: Eine 22-Jährige schwangere aus der Gemeinde 3922 Großschönau lenkte am 13.01.2020 gegen 07:30 Uhr den PKW Skoda Fabia auf der LB 119 aus Richtung Sitzmanns kommend in Richtung Engelstein.

Auf Höhe von Strkm. 72,285 kam sie aufgrund von Fahrbahnglätte am Ausgang einer starken Rechtskurve ins Schleudern, kam in weiterer Folge links von der Fahrbahn ab, wo der PKW im Straßengraben zum Stillstand kam. Sie wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde sie in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert. Der total beschädigte PKW wurde von der FF Engelstein geborgen.

Informationen: Landespolizeidirektion Niederösterreich, Bezirkspolizeikommando Gmünd, Manfred Huber, BezInsp., +43 59133 3400-305, Weitraer Straße 52, 3950 Gmünd, bpk-n-gmuend@polizei.gv.at