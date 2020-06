Schrems: Wer auf der Suche nach Einkochrezepten und Tipps zum Haltbarmachen von Lebensmitteln ist, wird ab sofort in der Stadtbibliothek Schrems fündig.

Im Rahmen des Projekts „Waldviertel eingekocht“ wurden von der Kleinregion Waldviertler StadtLand sieben Bücher angekauft, die sich der Haltbarmachung von Obst, Gemüse & Co widmen. Übergeben wurden sie an Büchereileiterin Maria Waltenberger von Obmann Christian Dogl und Kleinregionsmanagerin Viktoria Prinz.

Das Einkochen von Früchten aus dem eigenen Garten und gesunden, regionalen Lebensmitteln liegt wieder im Trend – quer durch alle Generationen. Auch in den Büchereien ist eine verstärkte Nachfrage nach Büchern, die sich mit diesem Thema beschäftigen, spürbar. Das „Waldviertel eingekocht“-Projektteam – Brigitte Temper-Samhaber, Thomas Samhaber und die Vertreter der Kleinregion – kamen daher auf die Idee, die örtlichen Büchereien beim Ankauf von Fachliteratur zu unterstützen, die ausschließlich bei regionalen Buchhändlern – den Firmen Stark und Spazierer – erworben werden. „Unser Angebot gilt für alle Bibliotheken in der Kleinregion“, erklären die Projektverantwortlichen, „wir freuen uns, dass die Stadtbibliothek Schrems uns ihre Bücherwünsche bereits mitgeteilt hat und wir sieben Top-Einkochbücher bereits an Büchereileiterin Maria Waltenberger übergeben konnten“.

Ab sofort sind folgende Einkochbücher in der Stadtbibliothek Schrems erhältlich:

Ingrid Pernkopf, Willi Haider: Die Vorratskammer

Marianne Obermair, Romana Schneider-Lenz: Obst haltbar machen

Marianne Obermair, Romana Schneider: Haltbar machen

Alfons Schuhbeck: Hausgemacht & eingekocht

Agnes Prus: Einfach selber machen

Rosemarie Zehetgruber: Praxishandbuch natürlich Konservieren

Selber machen statt kaufen – Küche

Das Projekt „Waldviertel eingekocht“ wird von der Kleinregion Waldviertler StadtLand mit finanzieller Unterstützung des Förderprogramms LEADER durchgeführt und möchte traditionelles Wissen erhalten, einen positiven Beitrag zum Klimaschutz aber auch zur regionalen Selbstversorgung leisten.

Information: Fa. ILD (für die Kleinregion) Thomas Samhaber, 0664 150 53 48 office@ild.cc