Eichberg: 15.000 kg Obst gerettet, 10.000 Liter wertvollen Saft gepresst!

Die Obstpresstage von „Waldviertel eingekocht“ in Eichberg werden zum sensationellen Erfolg!

Die Kleinregion Waldviertler StadtLand setzt mit der Obstpressaktion im Rahmen des Projekts „Waldviertel eingekocht“ die erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort. Rund 15.000 kg. Fallobst wurden in den beiden Tagen zu über 10.000 Liter Saft verarbeitet. Der überwältigende Erfolg dieser Veranstaltung beweist, wie groß der Bedarf nach einer Möglichkeit der Verarbeitung von Obst in der Region ist. Der Dietmannser Bürgermeister, der mit seinem Team vom Bauhof für ideale Rahmenbedingungen gesorgt hat, möchte diese Aktion auch in Zukunft fortsetzen.

Wer kennt das nicht? Während unter vielen Bäumen in unserer Region das Obst ungenutzt verdirbt, bieten meterlange Regale in unseren Supermärkten Säfte an, die oft schon hunderte und tausende Kilometer gereist sind. Das Pilotprojekt „Waldviertel eingekocht“ bietet die Gelegenheit, das eigene Obst (Äpfel, Birnen, Quitten) pressen, pasteurisieren und abfüllen zu lassen. Das Interesse war riesig und brachte den „Saftmacher“ Andreas Pillichshammer, der aus Frankenmarkt extra für das Projekt nach Eichberg gekommen war und die Projektmanager von ILD Temper-Samhaber ordentlich ins Schwitzen. Über 100 Personen haben sich angemeldet, brachten das Obst aus dem eigenen Garten und gingen glücklich mit den fertigen Saftpackerln nach Hause. Kurzentschlossen meldete sich auch noch in letzter Minute Stefan Fuhs an, der in der Früh von der Aktion erfahren hatte und bereits zwei Stunden später seine Freundin mit einem warmen Apfelsaft überraschen konnte: „Gibt es ein schöneres Geschenk als ein frisches Getränk vom eigenen Baum zum Frühstück?“.

Obmann der Kleinregion Christian Dogl und die Geschäftsführerin Viktoria Prinz konnten sich freuen, dass die Obstpresstage heuer zum sensationellen Erfolg geführt haben und einmal mehr bewiesen haben, wie wichtig das Projekt „Waldviertel eingekocht“ für die Kleinregion ist. „Auch andere Regionen beneiden Waldviertler StadtLand bereits um diese LEADER geförderte Initiative. So konnten wir den Saftpresser auch nach Weitra vermitteln.“

Der Dietmannser Bürgermeister Erhard Weissenböck wirft schon einen Blick in die Zukunft: „Auch nach dem Ende der Förderung wollen wir diese Obstpresstage in Eichberg weiter anbieten! Die Menschen nehmen das Angebot mit Begeisterung an und die Voraussetzungen hier sind optimal.

Das Projekt „Waldviertel eingekocht“ läuft auch im nächsten Jahr weiter mit Ein-Kochkursen, der Erstellung von Videos, eines Einkochbuches und vielen weiteren Aktivitäten weiter.

Einige der Einkochtipps finden sich auch auf der Kleinregionshomepage: waldviertler-stadtland.at“

Waldviertel eingekocht ist ein Projekt der Kleinregion Waldviertler StadtLand, mit Unterstützung von Bund, Land und EU, im Rahmen des Förderprogramms LEADER 14-20.

Fotos: © ILD Projekte

Foto Gruppe: vlnr Brigitte Temper-Samhaber, Christian Dogl mit Tochter Elena, das Team der Saftmacher um Andreas Pillichshamer und Vzbgm. Christoph Jindra, GF Viktoria Prinz!

Agentur für Regionalentwicklung, Firmensitz: 3970 Weitra, Rathausplatz 4, Heimbüro: 3971 St. Martin, Harmanschlag 38, office@ild.cc , +43(0) 664 455 95 91, www.ild.cc